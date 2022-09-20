Ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію

18:54 20 вересня Київ, Україна

Батьки трьох дітей і раніше не підлягали призову, однак, якщо третя дитина народилася в той час, коли її батько вже перебував на службі, залишити лави армії було не можна. Новий закон цю несправедливість виправить.

Відповідний законопроєкт підтримали 331 народний депутат, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.



Після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявність у військовослужбовця трьох і більше неповнолітніх дітей.



Крім того, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який розширює перелік установ та підприємств, працівники яких підлягають бронюванню, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.



Можлива бронь для військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;





на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;





на підприємствах, в установах та організаціях, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.





Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.



Порядок та критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються урядом.