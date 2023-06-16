Ще одна дитина загинула внаслідок агресії росії

09:44 18 травня Київ, Україна

На ранок 18 травня вже понад 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії з боку російської федерації.

За даними Офісу Генпрокурора, 482 дітей стали жертвами агресії росії, а щонайменше 978 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Станом на ранок 18 травня понад 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та щонайменше 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.



17 травня в результаті обстрілу військом рф м. Херсон та смт Зеленівка Херсонської області загинув 5-річний хлопчик та отримав поранення 16-річний підліток.