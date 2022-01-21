Ще менше води: спустошення Білогірського водосховища і пошук води в Азовському морі

17:19 05 травень Київ, Україна

Окупаційна влада Криму вирішила пустити воду з Білогірського водосховища в південно-східні частини півострова. В результаті рівень води опустився на кілька сантиметрів.

З огляду на розміри водосховища і те, що спускати воду почали лише два тижні тому, це значний рівень.

"Води з Білогірського водосховища спускають більше, ніж туди надходить, відповідно, рівень води в ньому став помітно падати. І це тільки початок. Влітку цей процес буде відбуватися набагато швидше, а це значить, що запаси корисного об'єму води можуть вичерпатися ще швидше, ніж в минулому році", - розповів про проблеми активіст з громадського руху "Вільний Крим" Білогірського району Решад Меметов.

Активіст також стверджує, що обсяг води зараз на водосховищі менше ніж рік тому: "До початку травня загальний сумарний об'єм води у водосховищах, розташованих в руслах річок, склав 85,801 млн куб. м, що на 24,411 млн куб. м більше, ніж місяць тому, але на 8,979 млн куб. м менше, ніж станом на 1 травня 2020 року".

Тепер і спроби російської влади знайти воду під Азовським морем можуть не принести результатів.

Про можливість знайти прісну воду під солоними водами моря розповів учений секретар Інституту геологічних наук НАН України - Руслан Гаврилюк.

Вчений розповів про те, що під Азовським морем, теоретично, може перебувати вода. Однак питання полягає в її придатності до споживання. Він наводить приклад, що навіть в південних областях України існує велика проблема з підземними водами, а саме з їхньою кількістю і мінералізацією.

За його словами, російська влада розраховує знайти під Азовським морем підземні долини річок, пов'язані з Кубанню і Доном. Однак вони знаходяться дуже далеко від Керченської протоки і Криму в цілому. Також, той факт, що ці річки активно використовуються на території самої Росії, говорить про те, що вони не дадуть достатньої кількості води для цілого півострова.

Вчений припускає, що історія з перебуванням води під Азовським морем була придумана владою Кремля для кримчан, щоб показати можливість вирішення проблеми. Насправді ж, води в Криму більше не стане.