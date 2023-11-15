Ще чотирьох українських дітей разом із сім'ями повернули з тимчасово окупованих територій

08:01 15 листопада Київ, Україна

Ще чотирьох українських дітей вдалося повернути із окупованих росіянами територій. Вони повернулися разом із сім'ями.

Про це повідомив фундатор Save Ukraine Микола Кулеба.

"В окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн, доки їхнім селом постійно проходили російські рейди. Під час таких занять мати юних українців дивилася у вікно та стежила, щоб до будинку не вдерлися солдати росії”, - розповів він.

Зрештою, за словами Кулеби, сім'я була змушена віддати дітей до російської школи, бо військові погрожували батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх депортують.



У школі дітей зобов'язали завернутися у прапор росії і ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами та забирали на "виховні бесіди" 10-річних дітей за необережно сказане "будь ласка" у класі.

"На щастя, діти встигли походити до російської школи всього 4 дні, поки наші рятувальники не забрали родину звідти. Зараз сім'ї вже перетнули кордон України і перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення та поступове повернення до нормального життя", - написав Кулеба.

Загалом команда Save Ukraine повернула з росії та ТОТ вже 204 дитини.