Ще чотирьох українських дітей разом із сім'ями повернули з тимчасово окупованих територій

Ще чотирьох українських дітей вдалося повернути із окупованих росіянами територій. Вони повернулися разом із сім'ями.
Про це повідомив фундатор Save Ukraine Микола Кулеба.
Зрештою, за словами Кулеби, сім'я була змушена віддати дітей до російської школи, бо військові погрожували батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх депортують.
У школі дітей зобов'язали завернутися у прапор росії і ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами та забирали на "виховні бесіди" 10-річних дітей за необережно сказане "будь ласка" у класі.
У школі дітей зобов'язали завернутися у прапор росії і ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили таких солдатів зі зброєю, які стояли під класами та забирали на "виховні бесіди" 10-річних дітей за необережно сказане "будь ласка" у класі.
Загалом команда Save Ukraine повернула з росії та ТОТ вже 204 дитини.
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