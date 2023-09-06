Ще 11 дітей вдалося повернути в Україну з росії та окупованих територій

07:46 26 серпня Київ, Україна

За даними України, росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей. Є точна інформація лише про 19 499 депортованих неповнолітніх. Усього вдалося повернути 373 дітей.

У п'ятницю, 25 серпня, стало відомо про те, що ще 11 дітей вдалося повернути в Україну з російської федерації та окупованих територій.

Відео зустрічі з дітьми було оприлюднено на офіційній сторінці благодійної організації Save Ukraine у соціальній мережі Facebook.

В організації зазначили, що всього змогли повернути в Україну вже 161 дитину.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей до росії з окупованих територій України. Зокрема, школярів із тимчасово захоплених міст на сході та півдні нашої держави росіяни вивезли до Кабардино-Балкарської Республіки та Новосибірської області. Про це у четвер, 24 серпня, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупанти скоюють ці злочини під приводом "відпочинку та оздоровлення"", - зазначають у ЦНС.

У ЦНС нагадали, що викрадення дітей є однією із складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.