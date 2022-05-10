ЄС вимагає підвищити тарифи на електроенергію для населення

11:33 08 грудня Київ, Україна

ЄС наполягає на перегляді ціноутворення на електроенергію для кінцевого споживача. Від проведених в цій сфері реформ буде залежати подальше фінансування МВФ.



Про це заявив глава Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янез Копач.

"Вн ести зміни в методику ціноутворення на електроенергію постачальників універсальних послуг (постачальники електроенергії для населення, - прим.) і обмежити ПСО тільки побутовими споживачами", - йдеться в звіті Копача, оприлюдненому на сайті комітету ВР з питань енергетики.

Згідно з рекомендаціями Секретаріату Енергоспівтовариства, уряд паралельно має забезпечити механізми соціального захисту для вразливих категорій споживачів. У звіті говориться, що оскільки домогосподарства в Україні як і раніше отримують електроенергію за цінами істотно нижчими, ніж витрати на її виробництво і доставлення, на роздрібному ринку відсутня будь-яка конкуренція.



Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш ніж в чотири рази менше, ніж середній тариф в Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставлення електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Експерти відзначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.