ЄС продовжить статус захисту для українських біженців на рік

08:01 11 жовтня Київ, Україна

Європейська комісія продовжить ще один рік правила прийому та захисту українським біженцям. Ці правила надають українцям право на роботу, житло, освіту, медичну допомогу в країнах ЄС.

Крім того, громадяни, які повернулися в Україну, не втрачатимуть статусу тимчасового захисту в європейських країнах, заявила єврокомісар у внутрішніх справах Ілва Йоганссон.



Правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС у цьому випадку не потрібне.



Йоганссон зауважила, що вчорашні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.



Вона також звернулася до тих українців, які хотіли зараз повернутися до України, та нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.. Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Єврокомісар наголосила, що якщо цим людям згодом знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді до ЄС.



Відомо, що після початку повномасштабної російської війни проти України, країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.



Ті, хто шукає захисту в ЄС, не повинні проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.



За словами Йоханссон, близько 4,2 мільйона українців у ЄС зараз перебувають під тимчасовим захистом.