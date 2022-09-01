ЄС відкриває хаб для евакуації українських пацієнтів у польському Жешуві

У Жешуві розпочинає роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи.
Про це оголосили на щоденному брифінгу Єврокомісії.
Проєкт фінансується засобами Механізму цивільного захисту ЄС та є частиною ширшої програми медичної евакуації, яку ЄС запустив раніше цього року.
У цьому центрі пацієнтам цілодобово забезпечуватимуть догляд та необхідну допомогу, за необхідності – діагностику, вакцинацію та психологічну підтримку.
Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС - країна в рамках цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Жешува до тих країн, куди людей везуть на лікування.
Спікер зазначив, що з 11 березня на лікування в ЄС евакуювали понад 1100 українських пацієнтів, їх прийняли у 18 країнах – Німеччині, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембурзі, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландах, Австрії, Норвегії, Литві, Фінляндії, Польщі та Чехії.
Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС - країна в рамках цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Жешува до тих країн, куди людей везуть на лікування.
Спікер зазначив, що з 11 березня на лікування в ЄС евакуювали понад 1100 українських пацієнтів, їх прийняли у 18 країнах – Німеччині, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембурзі, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландах, Австрії, Норвегії, Литві, Фінляндії, Польщі та Чехії.
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