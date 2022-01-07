Епопея з танкером "Делфі" добігає кінця

14:22 26 серпень Київ, Україна

Численні спроби підняти танкер "Делфі" сьогодні, 26 серпня увінчалися успіхом, судно поставлено на кіль.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

"Наступний етап - візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація і ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості "Делфі", за допомогою плавучого крана і понтона його можна буде транспортувати в певне місце подалі від міського пляжу ", - написав Криклій.

Також міністр розповів про заходи, що вживаються з метою екологічного захисту:

"Для безпеки навколишнього середовища постійно здійснюється зачистка танків і акваторії від залишків нафтопродуктів. Поступово, але впевнено рухаємося до мети. Але наші пріоритети незмінні - це безпека і якісний результат ", - підкреслив він.

Криклій також зазначив професійну роботу всіх причетних до процесу підняття "Делфі". "Фахівці ТОВ" Краншип ", які погодилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника "Делфі" підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому.

Вдячний за роботу нашим рятувальникам і ще раз ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи. Продовжуємо працювати ", - підсумував у своєму пості він.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник танкера. Але після невдалих спроб, в серпні держава його усунула і взялася за справу сама.

Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ". "Трансшип" пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а "Бруклін-Київ" - їх профінансувати.