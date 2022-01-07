Епопея з танкером "Делфі" добігає кінця

Численні спроби підняти танкер "Делфі" сьогодні, 26 серпня увінчалися успіхом, судно поставлено на кіль.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.
Також міністр розповів про заходи, що вживаються з метою екологічного захисту:
Криклій також зазначив професійну роботу всіх причетних до процесу підняття "Делфі". "Фахівці ТОВ" Краншип ", які погодилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника "Делфі" підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому.
Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник танкера. Але після невдалих спроб, в серпні держава його усунула і взялася за справу сама.
Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ". "Трансшип" пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а "Бруклін-Київ" - їх профінансувати.
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