Епопея з книжковим ринком "Петрівка" триває

16:38 20 липень Київ, Україна

Глава ініціативної групи Владислав Трубіцин подав у мерію Києва проект після поверненню території книжкового ринку в "руки" міста. Як ми вже знаємо, земля знаходиться у власності бізнесмена Вагіфа Алієва, який прийняв рішення прибрати ринок, а на його місці побудувати торговий центр.

Під Київрадою зібралося 40 осіб, ніхто спеціально не збирав людей, як каже активіст:

"Це поки неключових дата, ми тільки подаємо проект рішення. Але якщо потрібно буде, тут буде стояти і п'ять, і десять тисяч чоловік", - заявив Трубіцин.

Підприємці добре знають і пам'ятають, як в Україні вирішують питання зі спірними територіями, і морально готові до всього. "Якщо книжковий ринок загориться, якщо постраждають продавці або їх майно, це буде відповідальність мера Віталія Кличка і всієї Київради", - заявив один з активістів з імпровізованої трибуни. Головне - розбудити киян

Проект рішення в мерії повинні розглянути за п'ять днів. Його можуть повернути на доопрацювання або схвалити. Як тільки друге відбудеться, активісти розпочинають збір підписів за збереження ринку "Петрівка", на все про все 30 днів. Як тільки, набереться 1 000 підписів - мерія зобов'язана розглянути документ і провести голосування.



Якщо звичайну петицію можна підтримати онлайн, то у випадку з подачею проекту від громади - це захід повністю "живе". Поставити підпис можна, приїхавши на "Петрівку" - 39 ряд, магазин "Моя книга".



Важливо, щоб у підписанта була столична прописка, оскільки вимогу висуває саме київська громада.

"Щоб проголосувати, паспорт не потрібен. Ви повинні вказати П.І.Б., місце прописки, контактний номер, дату народження і, власне, поставити підпис ", - розповіла Катерина Маркечко, представниця ініціативної групи.

Нічний клуб замість школи

Підприємці, що працюють на "Петрівці" десятиліттями, перекривають обурення іронічним смішком. Підприємці, що працюють на "Петрівці" десятиліттями, перекривають обурення іронічним смішком. "Книжковий ринок, можливо, і не приносить таких грошей в бюджет, як торговий центр. Але у нього і завдання інше. Він повинен приносити прибуток у вигляді інтелектуального і культурного багажу ", - говорить старожил" Петрівки "Костянтин, -" За таким принципом ми можемо знести і дитсадок, і школу, а на їх місці побудувати ТРЦ або нічний клуб. Ці заклади не просять фінансування, ще й поповнюють бюджет міста ".

Серед прихильників ТРЦ звучить аргумент, нібито книги можна купити і в інтернет-магазині, а величезний паперовий ринок сьогодні не потрібен. "Де, на думку цих людей, закуповуються великі онлайн -магазини, якщо не на Петрівці?", - відповідають підприємці.



Всі присутні розуміють, що переїзд на Лісову означає кінець: сюди не їздитимуть люди, сюди не по кишені переїжджати самим продавцям. Книжковий ринок перестане існувати як такий і звичайні паперові книги за адекватними цінами зникнуть навіть з віртуальних полиць.



