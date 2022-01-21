Епідзонування на 5 травня: госпіталізація хворих з симптомами COVID прийшла в норму

11:10 05 травень Київ, Україна

Госпіталізація хворих з симптомами коронавірусу в Україні прийшла в норму, також в межах норми показник завантаженості ліжок з киснем.



Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Так, в "червону" зону станом на 5 травня віднесені Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.



В "жовтій" зоні, згідно з даними МОЗ, знаходяться Київ і 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області. Решта областей віднесені в "помаранчеву" зону.



Станом на 4 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище визначеного в 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні. Так, в порівнянні з попередньою добою, ситуація прийшла в норму відразу в шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській.



В цілому в Україні лише в п'яти регіонах перевищена норма хоча б по одному показнику. У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Черкаській областях перевищено показники за коефіцієнтом виявлення випадків COVID-19.



За даними МОЗ, станом на 4 травня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем.



При цьому, в 13 областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник в Донецькій області - 157,4%.