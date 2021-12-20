Епідзонування на 30 березня: столиця і 10 регіонів в "червоній" зоні, рівень госпіталізації перевищено в 21 регіоні

13:58 30 березень Київ, Україна

Станом на 30 березня до "червоної" карантинної зони віднесена столиця і ще 10 областей. Показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено в 21 регіоні України.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Згідно з даними МОЗ, в червоній зоні знаходяться Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.



Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.



Так, при визначеному показнику рівня госпіталізацій в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник, станом на 28 березня, склав 108,4. Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 118,5 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 115,6, у Хмельницькій області - 116,2.



Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем, станом на 28 березня, в Києві - 86,5%, Житомирській області - 76, Київській - 75,6%, Львівській - 70,1%, Миколаївській - 69,8%, (при визначеному показнику 65%).