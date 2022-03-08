Епідеміологи наполягають на вакцинації від грипу. Скільки коштує вакцина

08:50 12 жовтень Київ, Україна

Епідеміологи країни одноголосно наполягають на вакцинації від грипу. Таким чином, кажуть лікарі, можна уникнути ускладнень, які можливі через наявну пандемію коронавірусу. На жаль, вартість вакцини від грипу багатьом буде не по кишені.



Так, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Це, за його словами, дозволить уникнути можливого поєднання грипу та нового коронавірусу COVID-19.



"Карантин не скасовує необхідності планової вакцинації. І тим більше необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. До того ж нам необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19", - написав він у Facebook.



За словами головного санітарного лікаря, вакцинація від грипу - "пріоритет цього року".



Дорослим вакцина від грипу вводиться одноразово, навіть якщо вони це роблять вперше. А дітям вакцинацію проводять двічі. Про це розповіла лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.



"Я б радила вакцинуватися від грипу як медикам, так й іншим групам населення, тому що крім груп ризику, яким показана вакцинація, в будь-якому випадку, потрібно охопити якомога більшу кількість людей вакцинацією для того, щоб у нас не було поєднання інфекцій грипу і COVID-19. Тому що в такому випадку і в такій інтерпретації будуть ще більш серйозні ускладнення і наслідки перенесеного захворювання", - зазначила лікарка.



На переконання епідеміолога, вакцинація вбереже від тих інфекцій, яких можна уникнути.



"Але насправді ціни на вакцину, які я бачила в Інтернеті, дійсно, божевільні. Це, звичайно, інше питання. Я думаю, дуже багатьох така ціна здивує і відштовхне від вакцинації. Але в будь-якому випадку, вакцинація показана і, якщо є кошти, варто це зробити", - підсумувала вона.



Ціни в приватних клініках коливаються від 550 гривень за трикомпонентну корейську вакцину до 650 гривень за французьку чотирикомпонентну. Але в клініках відзначають, що французька чотирикомпонентна вакцина від грипу повинна з'явитися в Україні через тиждень-півтора. Тому охочим пропонують зробити передоплату в сумі 100 гривень.



Якщо вакцинуватися всією сім'єю, треба уточнювати, чи будуть знижки, зазвичай вони складають від 5% до 10%. Також можна домовитися про приїзд лікаря, який зможе зробити вакцинацію вдома або в офісі. Така послуга додатково буде коштувати приблизно 300 гривень.