Енергосистема в Україні під контролем, але обстріл викликали відключення світла

13:05 05 червня Київ, Україна

Згідно з ранковим звітом, енергетична ситуація в Україні перебуває під контролем, але через обстріли з боку Росії у шести регіонах відбуваються часткові відключення електрики.



Інформацію про це опублікувало Міністерство енергетики 5 червня.



Внаслідок нових обстрілів у Сумській та Донецькій областях понад 20 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.



У Донецькій області через військові дії знеструмлено 35 населених пунктів, а світла втратили 13,2 тисячі споживачів. У Сумській області також сталося відключення електрики для 7,7 тисяч абонентів, як результат обстрілів, зазначає повідомлення.



Крім того, внаслідок попередніх обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях також залишається без електрики.



У звіті також зазначається, що за минулу добу було експортовано 340 мегават-годин електроенергії до Молдови.. Комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови склав 6187 мегават-годин.



За добу обсяг газу у сховищах зріс на 28,9 мільйона кубометрів, досягнувши загального запасу понад 9,6 мільярда кубометрів.