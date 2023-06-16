Енергосистема України працює з резервом потужності - Міненерго

12:38 15 червня Київ, Україна

Атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює із резервом потужності, повідомляє Міненерго станом на 15 червня.

"Вчора (14 червня - ред.) на одній з АЕС України на 20 днів раніше певного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Усього за минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалося. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями.

"Фахівці Укргідроенерго спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати постійну роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі", - пояснили у міністерстві.

На півдні триває ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив греблі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У Херсонській області заживлено 2 населені пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. У Миколаївській області заживлено понад 600 споживачів, 2 населені пункти повністю, 2 — частково.



На Миколаївщині через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю і 7 — частково, на Херсонщині — 4 населені пункти. У місті Херсон без світла – понад 14 тис. споживачів.

Через обстріл у Донецькій, Сумській областях зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільчі мережі — без світла залишилося понад 9 тисяч споживачів. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло майже для 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Сумській та Херсонській областях.



За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 345 МВт*год. Експорт відсутній.