Енергосистема України працює з резервом потужності - Міненерго

Атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює із резервом потужності, повідомляє Міненерго станом на 15 червня.
Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалося. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями.
На півдні триває ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив греблі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У Херсонській області заживлено 2 населені пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. У Миколаївській області заживлено понад 600 споживачів, 2 населені пункти повністю, 2 — частково.
На Миколаївщині через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю і 7 — частково, на Херсонщині — 4 населені пункти. У місті Херсон без світла – понад 14 тис. споживачів.
На Миколаївщині через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю і 7 — частково, на Херсонщині — 4 населені пункти. У місті Херсон без світла – понад 14 тис. споживачів.
Через обстріл у Донецькій, Сумській областях зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільчі мережі — без світла залишилося понад 9 тисяч споживачів. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло майже для 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Сумській та Херсонській областях.
За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 345 МВт*год. Експорт відсутній.
За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 345 МВт*год. Експорт відсутній.
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