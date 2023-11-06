Енергосистема України: забезпечення потреб та прогнози

15:18 06 листопада Київ, Україна

У неділю, 5 листопада, вечірній максимум споживання був на 2,3% вищим, ніж попередньої неділі, 29 жовтня. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх споживачів, і якщо не буде обстрілів, то підстав для обмежень в енергосистемі немає.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".



Зазначається, що 5 листопада середньодобова температура була на 1,1°C вищою, ніж у вівторок, 31 жовтня - 12,6°C проти 11,5°C. Вечірній максимум споживання електроенергії вчора був вищим на 2,3% порівняно з неділею 29 жовтня.



За даними компанії, 6 листопада в системі зафіксовано профіцит – надлишок виробленої електроенергії. Причина – активна робота електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (у деяких регіонах погода не лише вітряна, а й сонячна).

"Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом та уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ, "Укренерго" звернувся до польського оператора енергосистеми PSE із запитом на надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії протягом 3 денних годин загальним обсягом 900 МВт/год", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що цей захід допомагає уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об'єктів ВДЕ.



У компанії повідомили, що після поточного ремонту повернувся в роботу блок на одній із теплоелектростанцій (ТЕС).Тому електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів.

""Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися. Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача чи на сайті вашого обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Експорт/імпорт

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється в денні та вечірні години (період максимального споживання) зі Словаччини та Румунії. Загальний об'єм 2572 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 281 МВт.



Експорт здійснюється до Словаччини, Молдови та Румунії в нічні години (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 700 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 266 МВт.



Знеструмлення в регіонах

Вночі 6 листопада дією захисту відключалася високовольтна лінія у західному регіоні. Знеструмилися побутові та юридичні споживачі "Львівобленерго". Через 1 годину 12 хв енергоживлення споживачів було відновлено у повному обсязі.



Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 427 населених пунктів. Через обстріл є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях.



Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.