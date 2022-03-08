Енергодар: тисячі людей вийшли попрощатися з двома захисниками, які загинули під час штурму АЕС

12:52 07 березень Київ, Україна

В Енергодарі прощаються із загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроликовим. Вони мужньо захищали Запорізьку АЕС від російських окупантів.



Про це повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.



У місті прощаються із захисниками, які віддали життя для того, щоб не допустити катастрофи. Під час штурму загинули військовослужбовці Національної гвардії України Євген Уколов, Михайло Фроликов та Юрій Квач. Ще двоє перебувають у реанімації.



Хоробрим бійцям вдалося знешкодити один танк супротивника з усім екіпажем.



Запорізька АЕС – атомна електростанція, розташована на березі Каховського водосховища у Запорізькій області у місті Енергодар.