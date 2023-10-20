Енергетики продовжують готувати енергосистему до зими

11:48 20 жовтня Київ, Україна

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, поки що достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону. Триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах теплової, гідро- та атомної генерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.



У відомстві поінформували, що через обстріл у Донецькій області знеструмлювалися 4 населені пункти, на Дніпропетровщині - 2 населені пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки. Усього за добу енергетики заживили 16,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Запоріжжі заживлено багатоквартирний будинок, який був знеструмлений внаслідок нещодавньої ракетної атаки. Світло повернули всім споживачам.



Також внаслідок технологічних порушень знеструмлено споживачів у Запорізькій та Одеській областях. Через несприятливі погодні умови без світла залишається частина споживачів у Київській області.



Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС

У Херсоні минулої доби підключили 22 точки доступу, знеструмлені після підтоплення. Без світла залишаються 1,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріли.



Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,71 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.