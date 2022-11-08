Енергетики компанії ДТЕК повернули світло 774 тисячам сімей

18:19 07 листопада Київ, Україна

За тиждень з 31 жовтня по 6 листопада працівники ДТЕК відновили світло 774 тисячам сімей, що залишилися без електропостачання через терористичні обстріли росії цивільних об'єктів у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.



Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 7 листопада.

"31 жовтня через терористичні атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Києві та Київській області. Енергетики ДТЕК за день відновили електропостачання 394 тисячам клієнтів у Києві та 270 тисячам у Київській області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донеччині, де бойові дії стабільно інтенсивні, світло повернули 72 тисячам сімей. На Дніпропетровщині – майже 36 тисячам.