Енергетики компанії ДТЕК повернули світло 774 тисячам сімей
18:19 07 листопада Київ, Україна
За тиждень з 31 жовтня по 6 листопада працівники ДТЕК відновили світло 774 тисячам сімей, що залишилися без електропостачання через терористичні обстріли росії цивільних об'єктів у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 7 листопада.
"31 жовтня через терористичні атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Києві та Київській області. Енергетики ДТЕК за день відновили електропостачання 394 тисячам клієнтів у Києві та 270 тисячам у Київській області", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Донеччині, де бойові дії стабільно інтенсивні, світло повернули 72 тисячам сімей. На Дніпропетровщині – майже 36 тисячам.
"Без світла поки що залишаються 95 населених пунктів Донецької області. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі обов'язково повернуть світло до будинків усіх мешканців області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії Ріната Ахметова.
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