Енергетичний рекорд України: ЄС надав аварійну допомогу через пікове споживання

17:18 22 серпня Київ, Україна

У вівторок, 22 серпня, національний оператор електроенергетики України – Укренерго оголосив про новий рекорд споживання електроенергії в країні.

Вечірній пік споживання, зафіксований вчора, 21 серпня, перевищив попередній рекорд, встановлений 16 серпня, на 1,3%.

У відповідь на непереборний попит на електроенергію в період з 18:00 до 22:00 Укренерго вдалось до екстреної допомоги від енергетичних систем Польщі та Румунії. За цей період було імпортовано рекордну кількість енергії – 2000 МВт-год.



Представники Укренерго наголосили, що аварійна допомога є останнім та найдорожчим екстреним заходом для стабілізації енергосистеми. Важливо, що такі дії дозволили уникнути відключення споживачів від електроживлення, що є пріоритетом.



Сьогодні в Україні також відбувається невеликий імпорт електроенергії із сусідніх країн. Словаччина та Молдова надають незначні обсяги електроенергії в ранкові та вечірні години, з піковою потужністю до 356 МВт. Експорт електроенергії на цей момент не здійснюється.