"Ялинковий батл" - живі дерева проти штучних

06:59 18 грудня Київ, Україна

Уже зовсім скоро перед українцями стане вибір, яку купити ялинку - живу або штучну? Держагентство лісових ресурсів порівняло плюси і мінуси штучних новорічних красунь проти живих.

У лісівників ялинку можна придбати на будь-який смак та уподобання, можна купити ялинку прямо в лісі або у лісництва на ялинковому майданчику. А хтось все одно перевагу надає штучному дереву, вважаючи, що придбавши штучну ялинку, він або вона підтримує екологію. Так чи ні? Давайте розглянемо всі плюси і мінуси обох варіантів", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що натуральне дерево має такі переваги:



🌲Запах хвої. Жива зелена красуня виділяє велику кількість фітонцидів, які прекрасно очищають повітря від шкідливих бактерій;

🌲Хвоя багата аскорбіновою кислотою, яка підтримує імунітет;

🌲Незабутня атмосфера свята і спогади з дитинства;

🌲Після свят можна використовувати її як корм для тварин в зоопарках, зварити мило, зробити відвари;

🌲Вирощування ялинок у спеціальних лісових господарствах створює робочі місця для українців, тоді як штучні ялинки переважно виробляють в Китаї, а українцям від цього ніякої користі;

🌲Після утилізації живе дерево, на відміну від пластикового, перегниває в землі і не завдає шкоди природі.



Недоліки живих ялинок такі:

🔴 "Термін служби". Живе дерево необхідно купувати щорічно;

🔴 Обсипається, залишаючи на підлозі голки.



Переваги штучної ялинки такі:

🌲Можна використовувати багаторазово і легко встановлювати;

🌲 Великий вибір;

🌲 Відсутність голок на підлозі, скорочується час збирання після свят;

🌲 Зручність зберігання до наступного Нового року.



Недоліки штучних ялинок такі:

🔴 Шкідливий вплив матеріалів, з яких зроблене новорічне дерево;

🔴 Штучні ялинки збирають пил;

🔴 При багаторазовому використанні ялинка псується і втрачає первісний вигляд;

🔴 Часто їх роблять із пластику, що містить хлор. Такий пластик не піддається переробленню. І навіть якщо ялинку виготовили з безпечного поліетилену, він все одно може містити токсичні барвники або клей. Це також завдає шкоди навколишньому середовищу як при виробництві, так і при утилізації;

🔴 На думку "Greenpeace", виробництво і утилізація штучних дерев шкодить природі набагато сильніше, ніж заготівля живих з плантацій новорічних дерев. Пластик не розкладається.