Ялинка з панорамою на Київ: у столиці з'явиться ще одна новорічна красуня

Завтра, 24 грудня, на панорамному майданчику біля Арки дружби народів у Києві запалять ялинку, навколо якої будуть розміщені гойдалки з панорамою на столицю.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
За словами генерального директора Центрального парку культури та відпочинку Києва Артема Сауляка, цього року зимова локація на території Арки дружби народів вражатиме ще більшими масштабами та особливим оформленням.
За словами генерального директора Центрального парку культури та відпочинку Києва Артема Сауляка, цього року зимова локація на території Арки дружби народів вражатиме ще більшими масштабами та особливим оформленням.
Гендиректор Центрального парку культури та відпочинку Києва додав, що облаштування новорічної локації відбувається за підтримки Департаменту культури Київської міської держадміністрації.
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