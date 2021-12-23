Ялинка з панорамою на Київ: у столиці з'явиться ще одна новорічна красуня

20:40 23 грудень Київ, Україна

Завтра, 24 грудня, на панорамному майданчику біля Арки дружби народів у Києві запалять ялинку, навколо якої будуть розміщені гойдалки з панорамою на столицю.

Про це повідомляє прес-служба Київради.



За словами генерального директора Центрального парку культури та відпочинку Києва Артема Сауляка, цього року зимова локація на території Арки дружби народів вражатиме ще більшими масштабами та особливим оформленням.

«Незабаром відбудеться офіційне відкриття новорічної локації та запалення вогнів на ялинці. Навколо новорічного дерева буде розміщено гойдалку з панорамою на столицю. Кияни та гості міста зможуть поринути у святкову атмосферу та насолодитися приємною прогулянкою на панорамному майданчику біля Арки дружби народів», – зазначив Сауляк.

Гендиректор Центрального парку культури та відпочинку Києва додав, що облаштування новорічної локації відбувається за підтримки Департаменту культури Київської міської держадміністрації.