Олена Зеленська відвідала центр для жертв насильства

Днями в Київській області почав роботу новий шелтер - притулок для жертв домашнього насильства. Перша леді України в супроводі голови Київської ОДА Василя Володіна ознайомилася з роботою центру.



Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації 10 грудня.

Створення таких центрів має величезне значення. Це стосується не тільки постраждалих від насильства в сім'ї, а й соціальної сфери в цілому. Голова Київської ОДА Василь Володін, який супроводжує Олену Зеленську при візиті в шелтер, пообіцяв продовжити роботу над подібними установами в області.



"Шелтер - це не просто можливість тимчасово вирішити проблеми з житлом. Там можна звернутися до психологів, фахівців з соціальної роботи і юристів. Закликаю всіх, хто страждає від насильства, знайти сили звернутися за допомогою і почати зміни в своєму житті на краще", - заявив Володін під час інспекції.



Що цікаво, адреса новозбудованого Шелтеру на Київщині тримається в секреті. Таким чином, постраждалі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці далеко від своїх мучителів. Жити в такому притулку дозволяється до трьох місяців. Якщо є гостра потреба, цей термін можна збільшити до пів року.