Олена Зеленська відвідала центр для жертв насильства

Днями в Київській області почав роботу новий шелтер - притулок для жертв домашнього насильства. Перша леді України в супроводі голови Київської ОДА Василя Володіна ознайомилася з роботою центру.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації 10 грудня.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації 10 грудня.
Створення таких центрів має величезне значення. Це стосується не тільки постраждалих від насильства в сім'ї, а й соціальної сфери в цілому. Голова Київської ОДА Василь Володін, який супроводжує Олену Зеленську при візиті в шелтер, пообіцяв продовжити роботу над подібними установами в області.
"Шелтер - це не просто можливість тимчасово вирішити проблеми з житлом. Там можна звернутися до психологів, фахівців з соціальної роботи і юристів. Закликаю всіх, хто страждає від насильства, знайти сили звернутися за допомогою і почати зміни в своєму житті на краще", - заявив Володін під час інспекції.
Що цікаво, адреса новозбудованого Шелтеру на Київщині тримається в секреті. Таким чином, постраждалі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці далеко від своїх мучителів. Жити в такому притулку дозволяється до трьох місяців. Якщо є гостра потреба, цей термін можна збільшити до пів року.
Щоб потрапити в шелтер, варто звернутися на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству (тел. 1547), на нацлінію (тел. 116-123) або ж в поліцію за номером 102.
Для довідки: Дослівно з англійської "шелтер" можна перевести як "укриття". Притулки для жертв домашнього насильства спочатку призначалися виключно для жінок. Зараз вони нарівні надають послуги потерпілим обох статей. Зараз шелтери існують в більш ніж сорока п'яти країнах світу. Вони фінансуються як державою, так і некомерційними структурами.
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