Олена Зеленська відвідала центр для жертв насильства

20:32 10 грудня Київ, Україна

Днями в Київській області почав роботу новий шелтер - притулок для жертв домашнього насильства. Перша леді України в супроводі голови Київської ОДА Василя Володіна ознайомилася з роботою центру.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації 10 грудня.
 
Створення таких центрів має величезне значення. Це стосується не тільки постраждалих від насильства в сім'ї, а й соціальної сфери в цілому. Голова Київської ОДА Василь Володін, який супроводжує Олену Зеленську при візиті в шелтер, пообіцяв продовжити роботу над подібними установами в області.

"Шелтер - це не просто можливість тимчасово вирішити проблеми з житлом. Там можна звернутися до психологів, фахівців з соціальної роботи і юристів. Закликаю всіх, хто страждає від насильства, знайти сили звернутися за допомогою і почати зміни в своєму житті на краще", - заявив Володін під час інспекції.
 
фото: Шелтер в Киевской области

Що цікаво, адреса новозбудованого Шелтеру на Київщині тримається в секреті. Таким чином, постраждалі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці далеко від своїх мучителів. Жити в такому притулку дозволяється до трьох місяців. Якщо є гостра потреба, цей термін можна збільшити до пів року.
 
Щоб потрапити в шелтер, варто звернутися на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству (тел. 1547), на нацлінію (тел. 116-123) або ж в поліцію за номером 102.
 
фото: кухня в шелтере


Для довідки: Дослівно з англійської "шелтер" можна перевести як "укриття". Притулки для жертв домашнього насильства спочатку призначалися виключно для жінок. Зараз вони нарівні надають послуги потерпілим обох статей. Зараз шелтери існують в більш ніж сорока п'яти країнах світу. Вони фінансуються як державою, так і некомерційними структурами.