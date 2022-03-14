Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency, створену українкою в Стамбулі.
Під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency (İAR) - художній проєкт, створений українською художницею Поліною Сьомочкіною і колекціонером мистецтва Халілом Ібрагімом Чавушоглу.
Головна ідея проєкту - розвиток міжнародних відносин через культуру і мистецтво.
Під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency (İAR) - художній проєкт, створений українською художницею Поліною Сьомочкіною і колекціонером мистецтва Халілом Ібрагімом Чавушоглу.
Головна ідея проєкту - розвиток міжнародних відносин через культуру і мистецтво.
Як розповіла першій леді художниця, вона вірить в те, що Стамбул - місто, розташоване одночасно в Європі та Азії, зможе об'єднати і світ. Її глобальна ідея - створити в Стамбулі міжнародний центр мистецтва і гідно представляти світові сучасних українських художників.
Весь процес роботи в Резиденції - це своєрідний перформанс, де глядач може побачити, як створюються роботи, і поспілкуватися з художниками. Проєкт реалізовано за підтримки Генерального консульства України в Стамбулі.
Олена Зеленська також оглянула виставку «Вічність зараз», на якій представлені роботи 10 художників з різних країн світу. Концепція проєктів була створена запрошеним куратором İAR 2020 українкою Оленою Граб і описує вічність через палімпсест - рукопис або фрагмент письмового матеріалу, пізніше переписаний поверх втраченого раніше листа, де кожен шар або текст визначає своє тимчасове положення через певні культурні та групові спогади.
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