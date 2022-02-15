Олена Зеленська організувала екскурсії в Маріїнський палац для дітей з вадами слуху

11:22 24 вересень Київ, Україна

У Міжнародний тиждень глухих перша леді України Олена Зеленська запросила дітей і дорослих з вадами слуху відвідати Маріїнський палац. Для них були організовані екскурсії жестовою мовою.



Маріїнський палац відвідали учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м.Києва для дітей з поганим слухом, а також діти й дорослі з громадських організацій, які займаються допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. Вперше глухі люди мали можливість не просто оглянути зали та кімнати палацу, а й ознайомитися з його історією за допомогою жестової мови.



Маріїнський палац - церемоніальна резиденція президента України - був відкритий для широкої публіки 4 вересня 2020 року, вперше після 12 років реставрації. Всі охочі можуть відвідати палац у п'ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. А щочетверга з ініціативи першої леді Олени Зеленської в Маріїнському палаці проводяться безкоштовні екскурсії для школярів.