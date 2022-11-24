Електропостачання всіх критичних об'єктів відновлено - Міненерго

09:46 24 листопада Київ, Україна

На ранок 24 листопада електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося відновити, українські АЕС мають поновити роботу до вечора.

Про це заявив на телемарафоні міністр енергетики Герман Галущенко.
"Вранці ми змогли поєднати енергосистему, і вона вже зараз працює як єдина. На сьогодні вже заживлено об'єкти критичної інфраструктури по всій країні", - розповів він.
За словами чиновника, після того, як увечері вдасться підключити атомні електростанції до електричної мережі та відновити їхню нормальну роботу, в Україні очікується скорочення дефіциту електроенергії.
"Ми збільшуватимемо обсяг генерації протягом дня. Ми розраховуємо, що надвечір у нас запрацюють атомні станції і видадуть електроенергію в мережу. Це значно скоротить дефіцит", - зазначив Галущенко.
Міністр також додав, що 23 листопада внаслідок російських атак Україна пережила блекаут.
 
За даними ОП підключити вдалося:
  • Київ (жителям лівого берега повернули воду, без світла лишається 70% населення столиці);
  • Київську (1125 населених пунктів залишаються без світла);
  • Львівську (Львів зі світлом, водою та теплом, у місті діють планові відключення);
  • Одеську (відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури, електротранспорт у першій половині дня не ходитиме);
  • Запорізьку;
  • Чернівецьку (в області діють погодинні відключення);
  • Чернігівщину;
  • Волинь;
  • Рівненщину;
  • Черкащину (більшість споживачів уже з електрикою, складна ситуація в Умані та районі, а також Чигирині. В області діють аварійні відключення);
  • Івано-Франківщину (одночасно запроваджено графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень та спеціальні графіки аварійних відключень);
  • Тернопільщину;
  • Хмельниччину;
  • Харківщину;
  • Миколаївщину;
  • Дніпропетровщину (до 50% споживачів області з електрикою);
  • Кіровоградщину (підключена критична інфраструктура);
  • Вінницьку область.