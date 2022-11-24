Електропостачання всіх критичних об'єктів відновлено - Міненерго

На ранок 24 листопада електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося відновити, українські АЕС мають поновити роботу до вечора.
Про це заявив на телемарафоні міністр енергетики Герман Галущенко.
Про це заявив на телемарафоні міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами чиновника, після того, як увечері вдасться підключити атомні електростанції до електричної мережі та відновити їхню нормальну роботу, в Україні очікується скорочення дефіциту електроенергії.
Міністр також додав, що 23 листопада внаслідок російських атак Україна пережила блекаут.
За даними ОП підключити вдалося:
- Київ (жителям лівого берега повернули воду, без світла лишається 70% населення столиці);
- Київську (1125 населених пунктів залишаються без світла);
- Львівську (Львів зі світлом, водою та теплом, у місті діють планові відключення);
- Одеську (відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури, електротранспорт у першій половині дня не ходитиме);
- Запорізьку;
- Чернівецьку (в області діють погодинні відключення);
- Чернігівщину;
- Волинь;
- Рівненщину;
- Черкащину (більшість споживачів уже з електрикою, складна ситуація в Умані та районі, а також Чигирині. В області діють аварійні відключення);
- Івано-Франківщину (одночасно запроваджено графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень та спеціальні графіки аварійних відключень);
- Тернопільщину;
- Хмельниччину;
- Харківщину;
- Миколаївщину;
- Дніпропетровщину (до 50% споживачів області з електрикою);
- Кіровоградщину (підключена критична інфраструктура);
- Вінницьку область.
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