Електропостачання всіх критичних об'єктів відновлено - Міненерго

09:46 24 листопада Київ, Україна

На ранок 24 листопада електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося відновити, українські АЕС мають поновити роботу до вечора.



Про це заявив на телемарафоні міністр енергетики Герман Галущенко.

"Вранці ми змогли поєднати енергосистему, і вона вже зараз працює як єдина. На сьогодні вже заживлено об'єкти критичної інфраструктури по всій країні", - розповів він.

За словами чиновника, після того, як увечері вдасться підключити атомні електростанції до електричної мережі та відновити їхню нормальну роботу, в Україні очікується скорочення дефіциту електроенергії.

"Ми збільшуватимемо обсяг генерації протягом дня. Ми розраховуємо, що надвечір у нас запрацюють атомні станції і видадуть електроенергію в мережу. Це значно скоротить дефіцит", - зазначив Галущенко.

Міністр також додав, що 23 листопада внаслідок російських атак Україна пережила блекаут

За даними ОП підключити вдалося: