Електропостачання під загрозою: ситуація в енергосистемі у східних регіонах

12:18 08 листопада Київ, Україна

Російські збройні сили атакували одну з українських теплоелектростанцій, повідомила компанія "Укренерго" у середу.

"Вчора ввечері була атака на одну з теплоелектростанцій у східному регіоні. Незважаючи на пошкодження обладнання, електростанція продовжує працювати, і відключення споживачів не сталося", - йдеться у заяві.

За даними "Укренерго", на цей момент у 431 населеному пункті немає електрики через воєнні дії та інші чинники. Також відзначено пошкодження в електромережах обленерго у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться з урахуванням безпеки та з дозволу військових.



Проте виробництво електроенергії на українських електростанціях залишається достатнім для задоволення потреб усіх споживачів. Вчора в енергосистемі було зафіксовано профіцит електроенергії.

"Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням, а також операційної безпеки енергосистеми, польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 14:00 протягом дня надавав аварійну допомогу, закуповуючи надлишки української електроенергії на 480 МВт-год", - повідомили у компанії.

В цей час Україна також експортує електроенергію до Словаччини, Молдови та Румунії в нічний час (мінімальне споживання за добу) на загальну потужність 3 042 МВт-год, з максимальною потужністю в деякі години до 353 МВт.



У той самий час відбувається імпорт електроенергії в Україну зі Словаччини та Румунії в денний та вечірній час (період максимального споживання) на загальну потужність 2175 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 385 МВт.