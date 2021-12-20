Електронний реєстр будівництва

"Новий Реєстр знаходиться виключно у власності держави. Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкта всі необхідні документи", - йдеться в повідомленні.

"Новий Реєстр знаходиться виключно у власності держави. Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкта всі необхідні документи", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, кожен об'єкт буде вноситися до реєстру з унікальним ідентифікатором

Новий реєстр дає можливість отримання даних про права власності і землю за допомогою системи електронного взаємодії між реєстрами, додали в прес-службі.

Публічний портал державної електронної системи в сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальну статистику щодо послуг, що надаються, оновлюється в реальному часі.