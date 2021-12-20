Електронний реєстр будівництва

Українців застрахували від недобросовісних забудовників, з'явився новий портал державної електронної системи будівництва , який буде вестися реєстр будівельної діяльності, таким чином, кожен бажаючий може дізнатися інформацію про будівельному об'єкті.
Як відзначили в прес-службі, кожен об'єкт буде вноситися до реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проектну документацію, відомості про учасників будівництва, фото і іншу інформацію.
Новий реєстр дає можливість отримання даних про права власності і землю за допомогою системи електронного взаємодії між реєстрами, додали в прес-службі.
Публічний портал державної електронної системи в сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальну статистику щодо послуг, що надаються, оновлюється в реальному часі.
Новий реєстр дає можливість отримання даних про права власності і землю за допомогою системи електронного взаємодії між реєстрами, додали в прес-службі.
Публічний портал державної електронної системи в сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальну статистику щодо послуг, що надаються, оновлюється в реальному часі.
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