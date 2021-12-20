Електронні лікарняні замість паперових листків непрацездатності

Найближчим часом в Україні електронні лікарняні витіснять повністю паперові листки непрацездатності. Дане нововведення допоможе звести до мінімуму корупцію в цій галузі.

"Ми повинні бачити, хто виписав, коли, який діагноз, чи звертався раніше пацієнт до лікаря, або він вчора з'явився в системі і лікар просто за своїм бажанням виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, щоб це стало електронно", - розповів Кучер.