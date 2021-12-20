Електронні лікарняні замість паперових листків непрацездатності

Найближчим часом в Україні електронні лікарняні витіснять повністю паперові листки непрацездатності. Дане нововведення допоможе звести до мінімуму корупцію в цій галузі.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Ярослав Кучер.
За його словами, такий лікарняний лист зможе отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, у нього також є історія звернень до лікаря.
За його словами, такий лікарняний лист зможе отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, у нього також є історія звернень до лікаря.
Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проєкт постанови №4243.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.
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