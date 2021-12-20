Електронні лікарняні замість паперових листків непрацездатності

11:02 29 березень Київ, Україна

Найближчим часом в Україні електронні лікарняні витіснять повністю паперові листки непрацездатності. Дане нововведення допоможе звести до мінімуму корупцію в цій галузі.
 
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, такий лікарняний лист зможе отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, у нього також є історія звернень до лікаря.
"Ми повинні бачити, хто виписав, коли, який діагноз, чи звертався раніше пацієнт до лікаря, або він вчора з'явився в системі і лікар просто за своїм бажанням виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, щоб це стало електронно", - розповів Кучер.
Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проєкт постанови №4243.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.