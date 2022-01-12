Електроенергія по 1,68 грн за кВт/год залишиться до кінця червня

15:35 28 квітень Київ, Україна

На сьогоднішньому засіданні парламентарії прийняли рішення про продовження чинних тарифів на електроенергію ще на два місяці. Так, тариф на електроенергію залишається 1,68 грн за кВт/год до кінця червня.

"Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня. Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії Енергоатом і Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП Гарантований покупець", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні скасували пільгові тарифи на електрику, в тому числі і за перші 100 кВт-год. Міненерго пояснило підвищення цін на електрику тим, що це допомогло уникнути стрімкого зростання цін з січня.