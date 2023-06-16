Електроенергія відсутня у кількох регіонах України - Міненерго

Декілька регіонів України виявилися знеструмленими через негоду та обстріл. Внаслідок несприятливих погодних умов десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях залишились без електрики.
У Донецькій області, внаслідок обстрілів, без світла залишилося 6 населених пунктів.
Також деякі споживачі у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях залишились без електропостачання.
Інформацію щодо проблеми електропостачання підтвердила пресслужба Міністерства енергетики.
У зв'язку з попередніми обстрілами частина споживачів у Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях також залишилася без світла.
Ремонтні бригади працюють у тих районах, де безпека дозволяє проведення робіт.
За даними звіту, у Запорізькій області без електропостачання перебувають 12 населених пунктів, а у Дніпропетровській – 31, внаслідок негоди.
У Донецькій області, внаслідок обстрілів, без світла залишилося 6 населених пунктів.
Також деякі споживачі у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях залишились без електропостачання.
Інформацію щодо проблеми електропостачання підтвердила пресслужба Міністерства енергетики.
У зв'язку з попередніми обстрілами частина споживачів у Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях також залишилася без світла.
Ремонтні бригади працюють у тих районах, де безпека дозволяє проведення робіт.
За даними звіту, у Запорізькій області без електропостачання перебувають 12 населених пунктів, а у Дніпропетровській – 31, внаслідок негоди.
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