Електроенергія відсутня у кількох регіонах України - Міненерго

15:09 30 травня Київ, Україна

Декілька регіонів України виявилися знеструмленими через негоду та обстріл. Внаслідок несприятливих погодних умов десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях залишились без електрики.



У Донецькій області, внаслідок обстрілів, без світла залишилося 6 населених пунктів.



Також деякі споживачі у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях залишились без електропостачання.



Інформацію щодо проблеми електропостачання підтвердила пресслужба Міністерства енергетики.



У зв'язку з попередніми обстрілами частина споживачів у Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях також залишилася без світла.



Ремонтні бригади працюють у тих районах, де безпека дозволяє проведення робіт.



За даними звіту, у Запорізькій області без електропостачання перебувають 12 населених пунктів, а у Дніпропетровській – 31, внаслідок негоди.