Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для потреб під час опалювального сезону

11:59 17 жовтня Київ, Україна

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів під час опалювального періоду.





У компанії зазначають, що сьогодні, 17 жовтня, Україна імпортує електроенергію лише протягом години ввечері з Молдови, загальним обсягом 10 МВт-год. У той самий час, експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) із загальним обсягом 3829 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт. Добовий максимум споживання електроенергії 16 жовтня зафіксовано вдень об 11:40. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".У компанії зазначають, що сьогодні, 17 жовтня, Україна імпортує електроенергію лише протягом години ввечері з Молдови, загальним обсягом 10 МВт-год. У той самий час, експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) із загальним обсягом 3829 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.Добовий максимум споживання електроенергії 16 жовтня зафіксовано вдень об 11:40.

"Причина - збіг двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня. Вчора середньодобова температура була майже на 6 °C нижче, ніж у попередній робочий день, п'ятницю, 13 жовтня (8°C проти 13,9 °C). Показник максимуму вчора був на 5,4% вище за добовий максимум п'ятниці. Показник максимуму вчора був на 5,4% вищим за добовий максимум п'ятниці", — йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" також поінформували, що через негоду частково знеструмлено 3 населені пункти в Кіровоградській області, а через бойові дії та з інших причин без світла залишається 450 населених пунктів.