Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для потреб під час опалювального сезону

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів під час опалювального періоду.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
У компанії зазначають, що сьогодні, 17 жовтня, Україна імпортує електроенергію лише протягом години ввечері з Молдови, загальним обсягом 10 МВт-год. У той самий час, експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) із загальним обсягом 3829 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.Добовий максимум споживання електроенергії 16 жовтня зафіксовано вдень об 11:40.
У компанії зазначають, що сьогодні, 17 жовтня, Україна імпортує електроенергію лише протягом години ввечері з Молдови, загальним обсягом 10 МВт-год. У той самий час, експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) із загальним обсягом 3829 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.
В "Укренерго" також поінформували, що через негоду частково знеструмлено 3 населені пункти в Кіровоградській області, а через бойові дії та з інших причин без світла залишається 450 населених пунктів.
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