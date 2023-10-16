ЄКУ просить патріарха Варфоломія заснувати спеціальну церковну структуру для українців у Європі

Європейський конгрес українців (ЄКУ) звернувся до патріарха Варфоломія з проханням заснувати спеціальну церковну структуру, яка опікувалася б православними українцями в країнах Європи та мала б нерозривний зв'язок із Вселенським престолом та Православною церквою України.
Про це у Фейсбуці повідомив Павло Садоха – віцепрезидент Світового конгресу українців із Західної Європи, голова Спілки українців у Португалії.
Відповідний лист було передано безпосередньо патріарху Вселенського (Константинопольського) патріархату під час його візиту до Іспанії та перед Богослужінням із православними українцями у Мадриді.
Садоха додав, що у промові до українців патріарх Варфоломій заявив, що наступного року відвідає Київ і планує запропонувати Папі Франциску провести спільну зустріч в Україні.
Нагадаємо, під час візиту до Естонії (12-20 вересня), присвяченого 100-річчю здобуття Томоса Естонською Апостольською Православною Церквою, Вселенський патріарх Варфоломій поспілкувався з українськими вірянами та побажав українцям перемоги у боротьбі за свободу.
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