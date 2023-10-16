ЄКУ просить патріарха Варфоломія заснувати спеціальну церковну структуру для українців у Європі

11:48 16 жовтня Київ, Україна

Європейський конгрес українців (ЄКУ) звернувся до патріарха Варфоломія з проханням заснувати спеціальну церковну структуру, яка опікувалася б православними українцями в країнах Європи та мала б нерозривний зв'язок із Вселенським престолом та Православною церквою України.

Про це у Фейсбуці повідомив Павло Садоха – віцепрезидент Світового конгресу українців із Західної Європи, голова Спілки українців у Португалії.



Відповідний лист було передано безпосередньо патріарху Вселенського (Константинопольського) патріархату під час його візиту до Іспанії та перед Богослужінням із православними українцями у Мадриді.

«У цій структурі, тип якої Ви, віримо, найкраще визначите, ми хотіли б відчувати живий зв'язок із Константинополем та Києвом, дбайливо зберігати та розвивати нашу віру, добрі справи, любов до Бога та своєї Батьківщини-України. Віримо і знаємо, що Ви, Ваша Всесвятість – вірний і твердий друг України, разом із нашим Настоятелем, Блаженнішим Митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм знайдете найкраще вирішення цього питання», – йдеться у зверненні.

Садоха додав, що у промові до українців патріарх Варфоломій заявив, що наступного року відвідає Київ і планує запропонувати Папі Франциску провести спільну зустріч в Україні.