Експрезидент Назарбаєв з дочками та їхніми сім'ями залишив Казахстан - ЗМІ

13:59 07 січень Київ, Україна

Враховуючи загрозливу ситуацію в країні, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв терміново покинув країну, прихопивши з собою трьох дочок та їхні сім'ї. Як повідомив Оrda.kz, із близьких родичів Назарбаєва в Казахстані залишився лише його старий брат Болат. За деякими даними, спеціальний борт із Назарбаєвим попрямував до ОАЕ, де розташована частина нерухомості сім'ї. Так завершилася епоха великого і шанованого Назарбаєва. Як сказав мудрець, «загибелі передує гордість, і падінню – зарозумілість». На жаль, це не перший крах влади.

Напередодні відбулося затримання одного з членів сім'ї – племінника Назарбаєва Самата Абіша, який досі займав пост першого заступника голови Комітету Національної безпеки.

Після того, як влада республіки домоглася відходу Назарбаєва з політики, столицю Казахстану перестали офіційно називати "Нур-Султан". До міста повернулася стара назва Астана, що по-казахськи означає "столиця".