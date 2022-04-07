Експонати Львівського історичного музею тепер доступні в 3D-форматі

15:02 13 липня Київ, Україна

Тепер кожен охочий може зробити віртуальну прогулянку по Львівському історичному музею і побачити 64 пам'ятки різних відділів музею.

Проєкт реалізований в рамках інноваційного проєкту «Імерсивна платформа «Музей в 3D».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.



Серед напрацювань проєкту - мобільний додаток і інтерактивна друкована сувенірна продукція (листівки). Відвідувачам музеїв потрібно просто завантажити додаток, вибрати там свій комплект листівок, навести камеру смартфона на листівку з елементами доповненої реальності.

«Зображення буквально оживає, аудіогід паралельно розповідає історію музейного експоната. Те, що зазвичай експонують за склом, або через часові особливості зберігають у фондах, тепер можна розглянути під будь-яким кутом. Команда проєкту розробила 7 комплектів 3D-листівок з Кам'яниці Корнякта, Музею-Арсеналу, Палаццо Бандінеллі, Музею визвольної боротьби України, Музею історії Львова , Музею історії України, Музею історії науки і техніки, Музею «Літературний Львів поч. ХХ ст.» і Меморіальних музеїв Романа Шухевича та Євгена Коновальця. Крім того, всі експонати розміщені в колекції ресурсу Sketchfab», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 3D-тури з віртуальною експозицією з ресурсу Matterport істотно відрізняються від вже створених в Україні, адже завдяки фотограмметрії кінцеве зображення набагато якісніше і чіткіше.



Результатом кількох місяців роботи стало те, що 10 відділів Львівського історичного музею тепер доступні з будь-якої точки світу.



У міськраді зазначили, що сайт проєкту «Музей в 3D» став ядром всієї платформи, містить всю інформацію, а також прості інструкції, які дозволять всім користувачам швидко освоїти новий формат комунікації з музеєм. Це дозволить розвивати неформальну освіту, посилювати імідж музеїв в Україні і за її межами, сприятиме інноваційному розвитку туризму.



Завдання проєкту - не просто віртуалізувати музеї, а завдяки такій популяризації музейних скарбів повернути відвідувачів у виставкові зали, в цікавому і новому форматі розповісти історію унікальних експонатів, посилити музейні інституції якісною сувенірною продукцією, яка згодом дозволить забезпечити додатковий фінансовий дохід.



Результати інноваційного проєкту «Імерсивна платформа «Музей в 3D» презентували SKEIRON спільно з командою Львівського історичного музею за підтримки Українського культурного фонду.