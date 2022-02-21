Експерт розповів про ризики нелегального працевлаштування в Європі

Популярний сьогодні заробіток за кордоном став причиною появи шахраїв, охочих заробити на довірливих українцях.
Про це розповів експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.
Останнім часом в Європі почастішали випадки позбавлення нелегально працюючих українців зароблених грошей при поверненні додому, після чого також слідує депортація.
У кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду.
У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.
Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.
"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні питають: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші і депортують із забороною в'їзду на кілька років", - сказав Тридуб.
За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. При відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.
Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.
У кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду.
У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.
Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.
"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні питають: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші і депортують із забороною в'їзду на кілька років", - сказав Тридуб.
За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. При відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.
Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.
Крім того, фальшиві агентства з працевлаштування надають різні варіанти працевлаштування:
за часом,
за навантаженням,
за видами робіт,
за країнами.
за часом,
за навантаженням,
за видами робіт,
за країнами.
Також стали висувати низькі вимоги до працівників за станом здоров'я і знанням мов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі