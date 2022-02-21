Експерт розповів про ризики нелегального працевлаштування в Європі

19:26 25 травень Київ, Україна

Популярний сьогодні заробіток за кордоном став причиною появи шахраїв, охочих заробити на довірливих українцях.

Про це розповів експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.





У кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду.



У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.



Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.



"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні питають: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші і депортують із забороною в'їзду на кілька років", - сказав Тридуб.



За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. При відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.



Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші. Останнім часом в Європі почастішали випадки позбавлення нелегально працюючих українців зароблених грошей при поверненні додому, після чого також слідує депортація.У кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду.У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей."У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні питають: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші і депортують із забороною в'їзду на кілька років", - сказав Тридуб.За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. При відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.

"Вони обіцяють все вирішити за людину: знайти роботу, оформити документи (робочу візу, запрошення, медичну страховку та інші довідки, тест на COVID-19), вирішити питання з обсервацією (домовитися, вкоротити, обійтися без неї), забезпечити трансфер. І все це за 100, 200, 500 доларів", - пояснив експерт.

Крім того, фальшиві агентства з працевлаштування надають різні варіанти працевлаштування:



за часом,

за навантаженням,

за видами робіт,

за країнами.



Також стали висувати низькі вимоги до працівників за станом здоров'я і знанням мов.