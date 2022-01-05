Екс-лідер групи "Ляпіс Трубецькой" і Dzidzio стали заслуженими артистами України

15:15 24 серпень Київ, Україна

Під час урочистостей на Софійській площі в честь Дня незалежності, Володимир Зеленський присвоїв звання "Народний артист України" двом діячам мистецтва.

Звання заслуженого артиста України присвоєно білоруському музикантові, екс-лідеру групи "Ляпіс Трубецькой" Сергія Михалку.

Відомо, що Міхалок з 2014 року живе в Україні і є автором пісні "Вояки світла", що стала гімном Майдану в 2013-2014 роках.



Крім того, звання заслуженого артиста президент також присвоїв українському музикантові Михайлу Хомі, які виступає під сценічним ім'ям Dzidzio.