"Екскурсія, яка ніколи не відбудеться": у Львові провели акцію на згадку про дітей, загиблих від російської агресії

07:50 02 червня Київ, Україна





Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий. У центрі Львова відбулася акція під назвою "Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться". На площі Ринок вишикували порожні шкільні автобуси як символ убитих росіянами українських дітей.Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

"Шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних жителів. Вони повинні відповісти за кожне відібране життя. Сьогодні весь світ має об'єднатись, щоб зупинити ці страшні злочини”, – пише він.

За словами голови Львова, насамперед ця акція важлива як нагадування світу про те, що кожен день через війну в Україні гинуть безневинні діти.

В автобусах лежать іграшки, рюкзаки та бейджики з іменами.