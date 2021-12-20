Ексклюзив від Мін'юсту - подарункові сертифікати в СІЗО
14:35 24 липень Київ, Україна
За його словами, якщо протягом зазначеного терміну людина, яка отримала сертифікат в подарунок, не взято під варту і не потрапить в СІЗО, кошти зараховуються в якості благодійної допомоги відповідному слідчого ізолятора.
"Ми клієнтоорієнтовані:
- Розташування в центрі міста;
- Цілодобова охорона;
- Зменшення ризику підхопити коронавірус;
- Можливість відволіктися від соціальних мереж і гаджетів;
- Триразове харчування;
Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають іменинників. Мандруй Україною ", - резюмував міністр.
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