Ексклюзив від Мін'юсту - подарункові сертифікати в СІЗО

14:35 24 липень Київ, Україна

За його словами, якщо протягом зазначеного терміну людина, яка отримала сертифікат в подарунок, не взято під варту і не потрапить в СІЗО, кошти зараховуються в якості благодійної допомоги відповідному слідчого ізолятора.
"Ми клієнтоорієнтовані:
  • Розташування в центрі міста;
  • Цілодобова охорона;
  • Зменшення ризику підхопити коронавірус;
  • Можливість відволіктися від соціальних мереж і гаджетів;
  • Триразове харчування;
Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають іменинників. Мандруй Україною ", - резюмував міністр.
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