Еколог розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

16:24 06 червня Київ, Україна

Підрив Каховської ГЕС та затоплення територій матимуть значні наслідки для людей та екології. Зокрема, виникнуть проблеми з водопостачанням у прилеглих населених пунктах, через затоплення звалищ та загибель тварин почнуть розвиватися збудники інфекцій. До

Крім того, коли знизиться рівень водосховища, загине велика кількість безхребетних, молюсків, ракоподібних, а на затоплених територіях мешкають рідкісні тварини, і є загроза втратити цілі види.



Про це розповів еколог, експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS Олег Лістопад.



За його словами, проблеми виникнуть у басейні Дніпра вище та нижче зруйнованої греблі.

"Вище греблі Дніпра рівень водосховища знизиться. Дніпро ж залишиться — в основному руслі продовжить свою течію. Але водозабори не досягатимуть цього основного русла. Тому доведеться для великих міст терміново робити водозабори, протягувати туди труби або іншим чином вирішувати питання водозабезпечення", - сказав еколог.

Що стосується нижньої течії та води, то, за словами еколога, величезна маса органічних речовин потрапить на ту територію, яка буде затоплена.

"Це буде техногенна повінь. Буде затоплено вигрібні ями, Звалища, тварини загинуть. І вся ця органіка в теплу пору призведе до того, що там почнуть розвиватися збудники всяких інфекцій. Будуть затоплені колодязі та джерела. Коли вода зійде, цими джерелами водопостачання не можна буде скористатися. Так само не одразу після того, як вода зійде, буде якісна вода у Дніпрі. І нижче, там де водозабори йдуть із Дніпра — теж велике питання як швидко Дніпром як джерелом водопостачання можна буде користуватися", – сказав він.

За словами еколога, це буде величезний обсяг роботи для гігієністів.

"Навіть там, де можна буде воду очищати, потрібно буде додавати до неї величезну кількість речовин. Зокрема сполуки хлору, алюмінію. Це найбільше торкнеться тих містечок, що розташовані на берегах Каховського водосховища. Нікополь, зокрема, з великих міст", - сказав еколог.

Він наголосив, що зупинити цей потік води не вдасться - потрібно просто чекати, доки рівень води зверху знизиться, а знизу вода заповнить усі низини.

Там нижче дельта Дніпра, озера, затоки, Буг на себе частину води забере. Тому однозначно сказати, як розвиватиметься сценарій затоплення нижче за греблю — складно", — сказав еколог.

Листопад зазначив, що коли знизиться рівень водоймища, оголяться сотні гектарів родовищ.

"Там більше не буде риби, ми втратимо безхребетних, молюсків, ракоподібних, це величезні збитки. Ми повернемося до 1950 року. За час існування водосховища там відбулася адаптація екосистеми до нових умов, тепер вона регресує до попередніх умов. Це стрес для екосистеми", – сказав він.

Також, за словами еколога, можуть бути непередбачуваними ґрунти, які зараз оголяться — у разі спеки вітрів регіони можуть накрити пиловими, піщаними бурями.