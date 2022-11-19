Катерину II в обмін на херсонського єнота: на сайті Офісу Президента з'явилася петиція

19:04 17 листопада Київ, Україна

зоопарку, Українці пропонують обміняти пам'ятник Катерині II в Одесі на єнота, якого рашисти вкрали із херсонського петиція з відповідною пропозицією з'явилася на сайті Офісу Президента.

Петиція швидко набирає голоси. За два дні її підписали вже понад 2600 осіб. Загалом треба зібрати 25 тисяч підписів, на що дається 92 дні. Українців просять долучатися, щоб нарешті від пам'ятника Катерині була якась користь.





Ще до петицій представник Одеської ОВА Сергій Братчук запропонував росіянам обміняти тварину на 10 "чмобиків". Це не єдина петиція, створена на захист викраденого звіра. В іншій також вимагають повернути тварину – обміном чи за будь-якою іншою домовленістю.Ще до петицій представник Одеської ОВА Сергій Братчук запропонував росіянам обміняти тварину на 10 "чмобиків".

Що за єнот?

Російські окупанти перед втечею з Херсона забрали до тимчасово окупованого Криму велику частину колекції місцевого зоопарку Херсона. 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що таким чином тварин вирішили "евакуювати" за наказом колаборанта Володимира Сальдо. Більше того, Зубков оприлюднив відео, як краде єнотів.