ЄІБ виділить кошти на модернізацію метро Києва

09:14 29 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.



Завдяки цьому проєкту Київ перестане залежати від російських вагонів і відповідних запасних частин.



Зазначається, що зараз 80% вагонів київського Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та влада Києва підписали документ, який передбачає відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури столиці. Оціночна вартість проєкту – 450 мільйонів євро.Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.Завдяки цьому проєкту Київ перестане залежати від російських вагонів і відповідних запасних частин.Зазначається, що зараз 80% вагонів київського метрополітену - російського виробництва, причому більше половини з них потребують модернізації, оновлення або заміни.

"Партнерство визнає гостру необхідність інвестувати понад 450 мільйонів євро, щоб допомогти Києву модернізувати свій рухомий склад метро і покінчити з колишньою залежністю міста від постачання з росії", - йдеться у повідомленні ЄІБ.

Також Київ та девелоперська філія Групи ЄІБ (EIB Global) розпочнуть підготовку низки інших проєктів. Зокрема, розширення Київського метрополітену з орієнтовною вартістю понад 500 мільйонів євро, та реконструкція соціального житла, що постраждало від ударів росії.