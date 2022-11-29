ЄІБ виділить кошти на модернізацію метро Києва

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та влада Києва підписали документ, який передбачає відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури столиці. Оціночна вартість проєкту – 450 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.
Завдяки цьому проєкту Київ перестане залежати від російських вагонів і відповідних запасних частин.
Зазначається, що зараз 80% вагонів київського метрополітену - російського виробництва, причому більше половини з них потребують модернізації, оновлення або заміни.
Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.
Завдяки цьому проєкту Київ перестане залежати від російських вагонів і відповідних запасних частин.
Зазначається, що зараз 80% вагонів київського метрополітену - російського виробництва, причому більше половини з них потребують модернізації, оновлення або заміни.
Також Київ та девелоперська філія Групи ЄІБ (EIB Global) розпочнуть підготовку низки інших проєктів. Зокрема, розширення Київського метрополітену з орієнтовною вартістю понад 500 мільйонів євро, та реконструкція соціального житла, що постраждало від ударів росії.
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