Єгипет чекає туристів з 1 липня

18:43 11 червня Київ, Україна

Єгипет відкриває свої кордони для іноземних туристів з 1 липня.



Згідно з повідомленням 1 липня влада планує відкрити для відвідування іноземними туристами курорти на півдні Синая - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також Хургаду і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря.



На березі Середземного моря планують відкрити курорт Мерса-Метрух.



Крім того, уряд Єгипту повідомило про ослаблення деяких карантинних заходів протягом наступних кількох тижнів - скорочення комендантської години і збільшення часу роботи магазинів на одну годину.



Зазначимо, влада Єгипту дозволили місцевим готелям почати приймати гостей з 15 травня, однак віддзеркалюються в 25% від максимальної заповнюваності.