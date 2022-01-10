Єгипет дозволив відвідування культурних пам'яток

18:08 27 серпень Київ, Україна

З 1 вересня Єгипет відкриває для відвідування частина туристичних об'єктів. Зокрема, музеї, піраміди, храмові комплекси.

Крім того, з 1 вересня будуть зняті всі обмеження для єгиптян та іноземців на поїздки між провінціями і містами. З жовтня відновлять круїзи по Нілу.



Так, на першому етапі зняття обмежень об'єкти показу будуть працювати з максимальним завантаженням в 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати не більше 200 відвідувачів на годину, інші музеї - не більше сотні, а піраміди - не більше 15.



Також встановили і нові правила обслуговування туристичних груп. Так, кількість екскурсантів не повинно перевищувати 25 осіб, гіди зобов'язані носити маску і по можливості використовувати в роботі аудіосистему для забезпечення соціальної дистанції між туристами.



Крім того, влада Єгипту оголосили про зниження до 31 жовтня вартість квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50 відсотків. Очікується, що це буде стимулювати швидке відновлення туризму в Луксор і Асуан.



Відзначимо, культурний туризм і річкові круїзи в Єгипті були припинені на початку серпня: об'єкти показу закрили, а відпочиваючих не випускали за межі курортних зон.