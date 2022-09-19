Єдиний реєстр зброї може розпочати роботу до кінця жовтня – МВС

17:53 19 вересня Київ, Україна

Єдиний реєстр зброї може розпочати роботу в Україні до кінця жовтня. У реєстрі вказуватимуть одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також ПІБ власника, його дату та місце народження, фото.

Про це повідомив заступник міністра МВС Ігор Бондаренко.



За словами Бондаренка, функціонал реєстру припускатиме, що власник зброї може створити електронний кабінет. Там можна буде подати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, переглянути інформацію про терміни подання документів та актуалізувати дані.



Алгоритм реєстрації зброї буде схожий на процес реєстрації транспортного засобу та отримання посвідчення водія, говорить заступник міністра МВС.



Єдиний регістр зброї буде у публічному доступі. Поки що його тестують. Під час введення в експлуатацію має отримати атестат відповідності КСЗІ (комплексна система захисту інформації), який видає Держспецзв'язку.



Крім того, дозвіл на зброю має відображатися в Дії, зараз працюють над технічною реалізацією цього задуму. Таким чином, планують перевіряти, наприклад, мисливців: їхній облік хочуть автоматизувати для боротьби з браконьєрством.



Також Ігор Бондаренко висловив сподівання, що у законі про вільне володіння зброєю для цивільних передбачено модель легалізації трофейної зброї, якщо вона не матиме кримінального сліду.



Наразі в Україні налічується понад мільйон власників вогнепальної зброї, додав він.



Закон про володіння зброєю для цивільних Верховна Рада підтримала у першому читанні, зараз її допрацьовують. Цей закон обіцяли ухвалити протягом літа чи осені.



Близько 60% учасників опитування у «Діє» підтримали легалізацію зброї для особистого захисту на початку червня.



Натомість, за даними соціологічного дослідження групи «Рейтинг», легалізацію зброї підтримують 58% українців, 39% проти.