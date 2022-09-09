Єдина інформаційна система соціальної сфери – що це

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня запровадить у всіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та вирішення проблемних питань переселенців", - йдеться у повідомленні.

Завдяки ЄІССС органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.

"Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася до Тернополя, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей та спростити для них надання послуг", – пояснила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.

Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях.

Крім того, продовжується підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.