Єдина інформаційна система соціальної сфери – що це

Міністерство соціальної політики з 1 жовтня запровадить у всіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Завдяки ЄІССС органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.
Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть:
- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
- з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.
Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях.
Крім того, продовжується підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі