Джоан Роулінг опублікувала нову казку

17:45 10 листопада Київ, Україна

Опублікований рукопис відомої письменниці Джоан Роулінг, який пролежав на горищі 10 років, казка "Ікабог" вже надійшла в продаж.

Авторка також зазначила, що в створенні ілюстрацій до казки про страшного монстра і жителів казкової країни Корнукопії брали участь діти від 7 до 12 років.



Про це Роулінг повідомила на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 10 листопада.

Книга опублікована російською, англійською, спрощеною китайською, французькою, італійською, німецькою, іспанською та португальською мовами. Вона буде доступна як в друкованому, так і в електронному форматах.



Письменниця підкреслила, що роялті з продажів казки направить в свій благодійний фонд Volant для допомоги постраждалим від коронавірусу.



Відзначимо, що казкову повість "Ікабог" Джоан Роулінг написала ще 10 років тому, і протягом усього цього часу рукопис пролежав на горищі її будинку.