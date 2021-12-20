Двоє чоловіків 30 років пробули в рабстві в Казахстані

Добровольці-громадські працівники зі столиці Казахстану допомагають двом чоловікам, які майже 30 років перебували на нелегальному становищі, працюючи в якості рабів на господарів. У Казахстан вони обидва переїхали ще за часів Союзу, один з України, а інший - з Росії. Що сталося з ними і як вони опинилися в рабстві, чоловіки розповіли самі.

Франс Семерда в Казахстан переїхав з України. Працював дільничним, після - кранівником. Розповідає, що в лихі 90-е бандити в міліцейській формі відібрали у нього документи. Він відмовився на них працювати, і його відвезли в рабство. Три роки Франс намагався відновити свою особистість, але безуспішно.

«Мене відвезли в Єрейментау, в горах, я там два роки пробув, потім втік. У Коянди пропрацював 10 років, в іншому місці сім років. Обманом не платили. почали бити. Ішов - звертався в міліцію. У вас немає документів говорили, нічим не можемо вам допомогти. почав ходити. Незважаючи на все це, я місцевий казахстанец, казахської національності », - повідомив Франс Семерда.

Володимир Саврухін без документів 29 років. У 1991 році він з Росії переїхав до Казахстану, але втратив паспорт. Без прописки цей документ не відновити. Як і Франс, останні 10 років Володимир працював пастухом. За їх словами, якщо ти без документів, найчастіше кидають на гроші власники сільського господарства.

«Тільки запити роблять, відповідей немає нізвідки. Я вже й не звертався потім. Зараз подали документи, справи просуваються. Якщо навіть роботу яку і знайдеш, можуть і обдурити, ні грошей, нічого не платять », - повідомив Володимир Саврухін.

Зараз проблемою двох «нелегалів» займається фонд «Коргана Астана». За словами його керівника Анни Риль, що потрапили в трудове рабство ніколи не вибираються з нього самостійно.

«В даний час направлені запити до головного управління юстиції Хмельницької області та Російської Федерації для отримання актів про народження даних громадян», - прокоментувала в.о.. керівника прес-служби Департаменту поліції Нур-Султана Ельміра Шауленова.

Історії Франса і Володимира ще раз показали - втратити документи можна в секунду, а на відновлення йдуть роки.