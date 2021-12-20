Двоє чоловіків 30 років пробули в рабстві в Казахстані

Добровольці-громадські працівники зі столиці Казахстану допомагають двом чоловікам, які майже 30 років перебували на нелегальному становищі, працюючи в якості рабів на господарів. У Казахстан вони обидва переїхали ще за часів Союзу, один з України, а інший - з Росії. Що сталося з ними і як вони опинилися в рабстві, чоловіки розповіли самі.
Франс Семерда в Казахстан переїхав з України. Працював дільничним, після - кранівником. Розповідає, що в лихі 90-е бандити в міліцейській формі відібрали у нього документи. Він відмовився на них працювати, і його відвезли в рабство. Три роки Франс намагався відновити свою особистість, але безуспішно.
Володимир Саврухін без документів 29 років. У 1991 році він з Росії переїхав до Казахстану, але втратив паспорт. Без прописки цей документ не відновити. Як і Франс, останні 10 років Володимир працював пастухом. За їх словами, якщо ти без документів, найчастіше кидають на гроші власники сільського господарства.
Зараз проблемою двох «нелегалів» займається фонд «Коргана Астана». За словами його керівника Анни Риль, що потрапили в трудове рабство ніколи не вибираються з нього самостійно.
Історії Франса і Володимира ще раз показали - втратити документи можна в секунду, а на відновлення йдуть роки.
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