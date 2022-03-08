Рух ЧЕСНО з'ясував, які зарплати отримують українські мери

18:09 08 червень Київ, Україна

Для встановлення посадових окладів мерів міст використовуються загальні для всіх постанови Кабінету Міністрів України, однак зарплати в українських мерів відрізняються в два і в три рази.



Рух ЧЕСНО проаналізував, які зарплати отримують мери обласних центрів.



У мера Львова Андрія Садового середній заробіток становить 33,5 тис. грн, Геннадій Труханов в Одесі отримує трохи менше 23 тис. грн на місяць, Ігор Колихаєв у Херсоні отримує близько 16 тис., мер Запоріжжя Володимир Буряк - 127,5 тис., мер Ужгорода Богдан Андрєєв отримує 55,2 тис. грн на місяць, Владислав Атрошенко в Чернігові отримує 63,3 тис. грн, Руслан Марцінків з Івано-Франківська - 39,2 тис. грн (його помічники і радник коштують платникам податків 700 тис. грн на місяць), мер Житомира Сергій Сухомлин - 29,5 тис. грн, глава столиці Віталій Кличко - 59,5 тис. грн.



В ЧЕСНО відзначають, що рівень і умови оплати праці міського голови визначають депутати місцевих рад. Для цього вони користуються певними постановами Кабінету Міністрів, які передбачають умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.



Зазвичай на початку каденції обраного мера депутатам пропонують проєкт рішення, де фіксують умови оплати його праці. Основою є посадовий оклад, що становить основну, але не більшу частину заробітків мера. На відміну від різних доплат, оклад - величина постійна і затверджена постановою Кабміну ще в 2006 році.



Згідно з цим документом, меру міста з населенням більше одного мільйона осіб встановлено посадовий оклад у розмірі 16 940 грн, мерам міст з населенням до 180 000 - 15 тис. грн, а всім іншим - 15 900 грн. Тобто різниця в межах 2 тис. грн.



До якихось реальних досягнень (наприклад, якість сервісу і послуг в містах) заробітна плата мерів зазвичай не прив'язується.



До вже згаданих вище умов оплати праці депутати зазвичай передбачають меру певні надбавки, доплати і премії.



Сюди можуть входити надбавки: за ранг посадової особи, за вислугу років, за високі досягнення у праці, за науковий ступінь, вчене звання та навіть за знання іноземної мови. Крім цього, депутати встановлюють величину щомісячної премії у відсотках від окладу. Іноді вона може становити і 100, і 300% від окладу.





До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, допомоги та інші виплати.



Дуже часто мери отримують матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її суму теж затверджує рада.