Дві українські марки стали кращими на міжнародному конкурсі

11:27 05 листопада Київ, Україна





Дві українські поштові марки завоювали нагороди міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 (м. Мадрид, Іспанія).

Золото здобула поштова марка «Слава Україні!» за найоригінальніший формат в світі. Марка надрукована на самоклейкому папері у формі карти України, а шрифт до неї спеціально розроблений художницею-каліграфісткою Ольгою Верменич.

Друге місце в категорії «Краща марка світу за технологією офсетного друку» посіла теж українська марка - «Сорочка (фрагмент). Чернігівська область» із серії «Українська вишивка - код нації». На ній зображений експонат із колекції Музею Івана Гончара зі зразком вишивки.





Дві марки-переможниці конкурсу Укрпошта ввела в обіг в 2019 році.



Конкурс Nexofil Award 2020 визначає оригінальні марки. До складу міжнародного журі конкурсу входять президенти філателістичних федерацій і академій з різних країн світу.





Українські поштові марки - одні з кращих в світі, про що свідчать численні філателістичні нагороди. Тільки торік марковий аркуш «Комахи України» (2018 р.в.) авторства Олександра та Сергія Харуків отримав відразу три нагороди - Grand Prix WIPA (Австрія), Nexofil Award (Іспанія) і Asiago (Італія), а поштові марки за програмою Europa на тему «Національні птахи» - «Лелека білий» і «Соловей східний» (2019), виконані Наталею Кохаль, посіли перше місце в конкурсі «Краща марка Європи - вибір колекціонера 2019».



Всього за 29 років незалежності Укрпоштою введено в обіг майже 2000 сюжетів поштових марок.